Бывший замглавы Красногорска пойдёт под суд за взятку почти в 3 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости» Дело Заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова было передано в суд. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.
Экс-замглавы красногорской администрации обвиняется в получении взятки в размере 2,8 миллиона рублей за махинации с земельным участком.
Кроме того, суд также рассмотрит дело директора агентства недвижимости, который, как полагают следователи, был посредником при передаче взятки и совершении правонарушения. Феоктистов был задержан правоохранительными органами осенью прошлого года.
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