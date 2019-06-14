ИА «Ореанда-Новости» Дело Заместителя главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрия Феоктистова было передано в суд. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.

Экс-замглавы красногорской администрации обвиняется в получении взятки в размере 2,8 миллиона рублей за махинации с земельным участком.

Кроме того, суд также рассмотрит дело директора агентства недвижимости, который, как полагают следователи, был посредником при передаче взятки и совершении правонарушения. Феоктистов был задержан правоохранительными органами осенью прошлого года.