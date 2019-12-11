ИА «Ореанда-Новости». Суд приговори бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга к 3,5 годам лишения свободы, пишет РИА Новости.



Отмечается, что его дело суд рассматривал в особом порядке. Горринг признал вину в хищении 24,6 миллионов рублей.



Выступая с последним словом, экс-чиновник заявил, что «не прятался и не собирался прятаться».



Общественности Горринг стал известен после своего скандального стрима в интернете, во время которого он рассказывал о своих отношениях с женщинами. Вскоре после этого он подал в отставку с поста первого замглавы Росгеологии.