ИА «Ореанда-Новости». МВД в Башкирии возбудило дело по статье о краже в особо крупном размере из-за хищения 276 тонн взрывчатых отходов, пишут «Ведомости».



Взрывчатые вещества пропали с предприятия «Авангард», которое получило отходы в рамках утилизации снарядов по военному подряду. Отходы в Минобороны сданы не были. Хищения происходили с ноября 2017 года по март этого года.



Есть подозрения, что отходы переработало в промышленную взрывчатку само предприятие, выполняя заказ сторонней фирмы.