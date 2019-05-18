18.05.2019, 14:58
Часть праха Доренко похоронили в Москве, а часть развеют в Керчи
ИА «Ореанда-Новости». Прах журналиста Сергея Доренко похоронили сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что часть праха Доренко захоронили сегодня на Аллее журналистов. А часть, согласно воле покойного, развеют в Керчи над горой Митридат. В сообщении говорится, что на захоронении были только родные и близкие умершего.
Сергей Доренко умер 9 мая. Экспертиза показала, что причиной смерти стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.
Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что часть праха Доренко захоронили сегодня на Аллее журналистов. А часть, согласно воле покойного, развеют в Керчи над горой Митридат. В сообщении говорится, что на захоронении были только родные и близкие умершего.
Сергей Доренко умер 9 мая. Экспертиза показала, что причиной смерти стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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