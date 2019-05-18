Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что часть праха Доренко захоронили сегодня на Аллее журналистов. А часть, согласно воле покойного, развеют в Керчи над горой Митридат. В сообщении говорится, что на захоронении были только родные и близкие умершего.Сергей Доренко умер 9 мая. Экспертиза показала, что причиной смерти стал разрыв аорты. Ему было 59 лет.



