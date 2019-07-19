ИА «Ореанда-Новости». Следователи начали доследственную проверку частной сыроварни в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Проверка были инициирована после публикации сюжета о производстве сыра в антисанитарных условиях.

1 июля телеканал «Сети НН» опубликовал репортаж о частном производстве сыра-косички в Воротынском районе. По данным журналистов, отходы с предприятия сливали в расположенные рядом реки и озера.

На опубликованной записи видно, как потные мужчины в трусах-шортах носят сыр и перемешивают сырье голыми руками, а также складывают готовую продукцию в палеты на полу. Кроме того, на кадрах заметны грязные полы в цехе. Сотрудники производства отказывались отвечать на вопросы о санитарных книжках, а также требовали убрать камеры. Журналисты также утверждают, что во время съемок им подкинули сыр, после чего обвинили в краже продукта. Они заявили, что владелец напал на них и разбил губу оператору, а также сломал камеру.

Телеканал заявил, что в мае снимал сюжет о другой сыроварне в том же районе, которая также сливала отходы в реки и вела производство в антисанитарных условиях. После выхода сюжета сыроварню закрыли, а работники исчезли.

Ранее в июле в Самарской области с признаками отравления госпитализировали 68 уроженцев Узбекистана, работавших в «Кошелевском посаде». Уточняется, что сотрудникам предприятия поставили диагноз «отравление неустановленным веществом».