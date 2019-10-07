ИА «Ореанда-Новости». Одним из самых продаваемых туристам товаров стал янтарь.

Об этом выяснилось в исследование, которое провела платежная система Sendy совместно с компанией «Эвотор».

Исследование показало, что 30% всех расходов китайских туристов на российскую продукцию приходится на янтарь и косметику. Помимо этого, китайцы тратятся на ювелирные украшения, сувениры, алкоголь и шоколад.

Эксперты получили данные результаты, изучив информацию о сделанных китайцами покупках через китайские платежные системы WeChat Pay и Alipay.

Для поднебесной нации янтарь считается священным камнем. По их преданиям, он способствует процветанию и является символом богатства. Кроме того, янтарный цвет высоко ценится в стране, так как одежда такого оттенка некогда принадлежала только императорам.