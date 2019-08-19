Напомним, акции протеста начались в столице после отказа Центризбиркома зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму. Чемезов отметил, что в России должна быть «здравая оппозиция». А протесты, по его мнению, начались из-за того, что «люди сильно раздражены». Чемезов уверен, что это не пойдёт никому на пользу.Глава «Ростеха» полагает, что «здравая оппозиция» будет подсказывать государству и давать «сигналы в ту или в другую сторону».В Москве с июля проходят акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили в выборам. Санкционированный митинг в центре столицы собрал около 50 тысяч человек. Кроме того, проходили и несогласованные акции, во время которых были задержаны тысячи участников.