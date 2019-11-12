12.11.2019, 18:22
Череп, который нашли на дне реки Мойки, оказался учебным материалом
ИА «Ореанда-Новости». Череп, который нашли в реке Мойке в Петербурге по время поисков останков убитой аспирантки, оказался учебным пособием, пишет «Интерфакс».
В СКР рассказали, что череп могли использовать в качестве наглядного пособия по анатомии для студентов.
Ранее стало известно, что водолазы, которые искали фрагменты тела убитой Анастасии Ещенко, нашли на дне скелет неизвестного человека.
Историка Олега Соколова задержали 9 ноября. Его достали из реки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. В квартире учёного нашли голову жертвы, ей оказалась 24-летняя аспирантка, с которой он сожительствовал. Сейчас историк находится в СИЗО.
В СКР рассказали, что череп могли использовать в качестве наглядного пособия по анатомии для студентов.
Ранее стало известно, что водолазы, которые искали фрагменты тела убитой Анастасии Ещенко, нашли на дне скелет неизвестного человека.
Историка Олега Соколова задержали 9 ноября. Его достали из реки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. В квартире учёного нашли голову жертвы, ей оказалась 24-летняя аспирантка, с которой он сожительствовал. Сейчас историк находится в СИЗО.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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