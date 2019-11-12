В СКР рассказали, что череп могли использовать в качестве наглядного пособия по анатомии для студентов.Ранее стало известно, что водолазы, которые искали фрагменты тела убитой Анастасии Ещенко, нашли на дне скелет неизвестного человека.Историка Олега Соколова задержали 9 ноября. Его достали из реки с рюкзаком, в котором были отрезанные женские руки. В квартире учёного нашли голову жертвы, ей оказалась 24-летняя аспирантка, с которой он сожительствовал. Сейчас историк находится в СИЗО.