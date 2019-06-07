ИА «Ореанда-Новости» Через два месяца Россия начнёт поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Турции, об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на ПМЭФ.

Он добавил, что Турция уже сделала авансовые платежи, а кредит на вооружение оформлен. Кроме того, на данный момент турецкие военные специалисты уже завершили своё обучение.

Ранее об этом же сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, подчеркнув, что поставки будут произведены соответствии с контрактом, который был подписан между государствами в 2017 году.