В Telegram-каналах сообщается, что поводом стал обыкновенный случай. Мужчина из-за большого наплыва людей случайно задел мимо проходящую девушку. Её молодому человеку не понравилось такое поведение, поэтому он набросился на незнакомца. Сейчас пострадавший госпитализирован, и его дело хотят перевести из полицейского участка в прокуратуру