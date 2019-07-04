04.07.2019, 23:33
Чернобыльского ликвидатора избили в метро
ИА «Ореанда-Новости» Из-за малозначительного повода мужчина, инвалид первой степени, получил травмы различной степени тяжести. На нападавшего уже заведено дело по статье "Побои".
В Telegram-каналах сообщается, что поводом стал обыкновенный случай. Мужчина из-за большого наплыва людей случайно задел мимо проходящую девушку. Её молодому человеку не понравилось такое поведение, поэтому он набросился на незнакомца. Сейчас пострадавший госпитализирован, и его дело хотят перевести из полицейского участка в прокуратуру
В Telegram-каналах сообщается, что поводом стал обыкновенный случай. Мужчина из-за большого наплыва людей случайно задел мимо проходящую девушку. Её молодому человеку не понравилось такое поведение, поэтому он набросился на незнакомца. Сейчас пострадавший госпитализирован, и его дело хотят перевести из полицейского участка в прокуратуру
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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