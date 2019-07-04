"Такие люди "хулиганят", они не дают людям нормально жить, а посадить их нельзя в силу законов", – высказался он в своём выступлении.На данный момент подобные организации могут максимум получить небольшой штраф. И в итоге, выплатив все, что полагается, они дальше рушат судьбы миллионы людей.