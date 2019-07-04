04.07.2019, 23:39
Чёрные кредиторы теперь могут получить уголовный срок
ИА «Ореанда-Новости» Ввести соответствующий законопроект о появлении уголовного срока для чёрных кредиторов рассматривает Минфин. Такое заявление министр финансов сделал на международном конгрессе. "Такие люди "хулиганят", они не дают людям нормально жить, а посадить их нельзя в силу законов", – высказался он в своём выступлении.
На данный момент подобные организации могут максимум получить небольшой штраф. И в итоге, выплатив все, что полагается, они дальше рушат судьбы миллионы людей.
На данный момент подобные организации могут максимум получить небольшой штраф. И в итоге, выплатив все, что полагается, они дальше рушат судьбы миллионы людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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