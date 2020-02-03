03.02.2020, 16:23
Четверо специалистов спецназа ФСБ погибли в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Четверо специалистов спецназа ФСБ РФ погибли в Сирии. Инцидент произошёл 1 февраля.
В субботу, 1 февраля, в районе Алеппо. Боевики подорвали автомобиль миномётным обстрелом. Специалисты спецназа, находящиеся внутри спецтехники, выжили, но были взяты в плен и, позже, застрелены.
Были убиты майор ЦСН ФСБ Булат Ахматьянов, лейтенант ЦСН ФСБ Всеволод Трофимов, капитан ЦСН Руслан Гимадиев и майор ЦСН Дмитрий Минов. Их траурные снимки были опубликованы на канале «REVERSE SIDE OF THE MEDAL» в сети Telegram вчера, 2 февраля, в 23-29 по МСК.
Стоит отметить, что Минобороны России и ФСБ информацию не прокомментировали.
В субботу, 1 февраля, в районе Алеппо. Боевики подорвали автомобиль миномётным обстрелом. Специалисты спецназа, находящиеся внутри спецтехники, выжили, но были взяты в плен и, позже, застрелены.
Были убиты майор ЦСН ФСБ Булат Ахматьянов, лейтенант ЦСН ФСБ Всеволод Трофимов, капитан ЦСН Руслан Гимадиев и майор ЦСН Дмитрий Минов. Их траурные снимки были опубликованы на канале «REVERSE SIDE OF THE MEDAL» в сети Telegram вчера, 2 февраля, в 23-29 по МСК.
Стоит отметить, что Минобороны России и ФСБ информацию не прокомментировали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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