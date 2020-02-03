В субботу, 1 февраля, в районе Алеппо. Боевики подорвали автомобиль миномётным обстрелом. Специалисты спецназа, находящиеся внутри спецтехники, выжили, но были взяты в плен и, позже, застрелены.Стоит отметить, что Минобороны России и ФСБ информацию не прокомментировали.