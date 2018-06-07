ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четверть молочной продукции, которую «Роскачество» взяло на проверку, оказалась с нарушениями. Несоответствия обычно были следующие: присутствие растительных жиров, следы антибиотиков и низкий уровень жирности. Но есть очень хорошее молоко, о лидерах мы расскажем ниже.

При этом эти несоответствия стандартам не являются критическими, то есть не угрожают здоровью покупателей. Об этом сообщили эксперты «Роскачество».

Для исследования взяли молоко, которое продаётся в регионах Центрального округа. По результатам проверки 75 процентов исследуемой продукции соответствуют всем стандартам, 25 процентов имеет некоторые нарушения. Доклад ведомство опубликовало на сайте.

В основном брали молоко с жирностью 3,2 процента и выше, так как это самый популярный вид продукта среди покупателей. Среди всего молоко 38 процентов продаж приходится на молоко именно этой жирности.



​Всего участвовало 16 марок молока, которое изготавливают в Московской, белгородской, Орловской, Калужской, Брянской, Рязанской, Тульской и Тверской областях. При этом в исследование попали некоторые марки молока, производимые в Республике Беларусь. Стоимость этих марок варьируется от 33 до 77 рублей за литр.

Проверили молоко по 26 критериям, в которые вошли как показатели качества, так и безопасности. Среди них были фальсификация (то есть добавление растительных жиров), истинный процент жирности, наличие в продукте сухого молока. А также на наличие небезопасных бактерий, следов антибиотиков, свежесть.

Молоко марки Parmalat удивило экспертов своим высоким качеством, оно превосходит ГОСТы и претендует на государственную награду – «знак качества». Parmalat делают в Белгородской области.В пятёрке лидеров после данного бренда расположились «Экомилк», «Молоко нашей дойки», «Вкуснотеево» и Globus.Ни в одном из брендов не оказалось кишечной палочки листерий, стафилококка, патогенных микробов или токсичных элементов. Повышенное содержание антибиотиков было только в молоке «Лакомо», которое производят в Орловской области.