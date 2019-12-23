23.12.2019, 11:15
Четверых подростков в Апатитах подозревают в избиении полицейских
ИА "Ореанда-Новости" В ходе инцидента, который произошёл возле дома культуры в Апатитах, были травмированы двое сотрудников правоохранительных органов. В нанесении травм полицейским подозреваются четверо 16-летних подростков, которые, как предполагается, участвовали в потасовке. Инцидент произошёл в пятницу вечером. Об этом РИА Новости рассказали в СУСК по региону.
Собеседница агентства сообщила, что подозреваемые допрошены. В отношении подростков, по словам представителя СУСК, избрана такая мера, как присмотр над несовершеннолетними подозреваемыми.
Она заявила, что после инцидента подростков доставили в отдел полиции, но их не стали задерживать, потому что они несовершеннолетние. Собеседницей агентства также сказано, что только один из пострадавших полицейских получил статус потерпевшего.
По версии, представленной следствием, группа подростков на улице Ленина в Апатитах "причинила телесные повреждения" двум сотрудникам правоохранительных органов, охранявшим общественный порядок. Полицейским была оказана медицинская помощь.
Собеседница агентства сообщила, что подозреваемые допрошены. В отношении подростков, по словам представителя СУСК, избрана такая мера, как присмотр над несовершеннолетними подозреваемыми.
Она заявила, что после инцидента подростков доставили в отдел полиции, но их не стали задерживать, потому что они несовершеннолетние. Собеседницей агентства также сказано, что только один из пострадавших полицейских получил статус потерпевшего.
По версии, представленной следствием, группа подростков на улице Ленина в Апатитах "причинила телесные повреждения" двум сотрудникам правоохранительных органов, охранявшим общественный порядок. Полицейским была оказана медицинская помощь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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