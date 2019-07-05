ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России четырём подводникам из подводного аппарата, на котором 1 июля произошёл пожар. Моряки до конца продолжали борьбу с огнём и смогли ликвидировать его ценой собственных жизней.

Высшей государственной награды были удостоены капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов и капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв. Именно Соловьёв спас из горящего отсека гражданского специалиста и закрыл за собой люк, чтобы продолжить тушение пламени.

Остальные погибшие – капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков – получили ордена Мужества.

Долонский и Филин на момент катастрофы уже носили звание Героев России.