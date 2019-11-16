ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завёл новый официальный сайт, так как бывший сотрудник областной администрации решил продать прошлый домен, пишет РИА Новости.



Домен назывался «ведерников.рф». Уволенный чиновник задумал продать его за 260 тысяч рублей. Губернатор отметил, что чиновника уволили из-за большого количества нареканий к его работе. А он решил прибегнуть к шантажу.



Ведерников анонсировал новый сайт – «губернатор60.рф». По словам главы региона, он уже работает в полную силу.