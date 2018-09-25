ИА «Ореанда-Новости». Депутат в Ленинградской области предложил обязать супругов давать письменное согласие на доступ к гаджетам друг друга. Взлом телефона супруга он приравнял к преступлению.



Владимир Петров, депутат законодательного собрания Ленинградской области подготовил законопроект: чиновник предлагает за несанкционированный доступ к телефонам и другим устройствам мужа или жены наказывать, как за совершение преступления. В случае, если вы не против, чтобы ваш супруг смотрел гаджет, вам необходимо выдать письменную расписку, разрешающую ему это делать без нарушения закона.

Разработанные документ Петров внёс на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

«Законопроект предлагает урегулировать пробел в законодательстве и установить простую письменную форму согласия супругов на получение доступа к любому мобильному устройству, в котором будет ясно и недвусмысленно выражено согласие на передачу паролей доступа пользования данным устройством другим супругом», — говорится в тексте законопроекта.

Депутат отметил, что ноутбуки, планшеты, лэптопы, смартфоны и так далее на современном уровне развития цифровых технологий хранят большое количество не только личной, но и служебной информации, в том числе и коммерческой. Однако существующее в Росси законодательство вопрос доступа супругов к гаджетам друг друга не регулирует. В то время как владение, пользование и распоряжение совместно нажитым в период брака имуществом все чаще касается таких устройств передачи данных и мобильной связи.

Он предлагает несанкционированный доступ рассматривать по уголовным статьям, как вмешательство в личную жизнь человека.

«Если такого письменного согласия не получено, то в силу закона вещь должна быть признана вещью индивидуального пользования, а несанкционированный доступ с применением методов цифрового вмешательства в исходные коды с целью получения доступа к информации, хранящейся на таком устройстве, должны будут квалифицироваться уже по уголовным статьям, как вмешательство в личную жизнь человека», — отмечает депутат в документе разработанной им инициативы.