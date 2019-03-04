ИА «Ореанда-Новости» Высказывание руководителя отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова вызвало бурю негодования в соцсетях. Чиновник сравнил людей, проживающих в домах-хрущёвках со «скотобазой».

Во время обсуждения на Facebook программы реновации, согласно которой жители из хрущёвок на юго-востоке столицы будут переселены в новые дома в район Центра Хруничева, чиновник в переписке с одним из пользователей социальной сети высказался, что жители из домов хрущёвской постройки испортят новое жилище.

В Сети пользователи крайне негативно восприняли сравнение людей со «скотобазой», однако вместо извинений чиновник начал оскорблять комментаторов.

Жарков уточнил у одного из пользователей, к какой категории «скотобазы» тот относится. «Бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу» - поинтересовался чиновник.

После того, как конфликт осветили СМИ, Жарков предпочёл закрыть свою страничку в соцсети.

Позже чиновник всё же принёс извинения, и заявил, что его слова не стоит рассматривать с позиции представителя Роскосмоса, так как он высказал личное мнение, к тому же, по словам Жаркова, он высказался подобным образом под влиянием эмоций.При этом Жарков подчеркнул, что сам является жителем хрущёвки и ему надоели бытовые проблемы.

По данным телеграм-канала Baza, Жарков на самом деле проживает в хрущёвке, часть домов из его района действительно попала под программу реновации, однако жильё чиновника сносить пока не намерены.

В Роскосмосе приняли решение о создании комиссии по этике, которая должна будет оценить действия Жаркова. По результатам расследования комиссии будет принято решение о дальнейшей судьбе сотрудника, эксперты могут решить, что Жаркова необходимо уволить. По их словам, поведение чиновника не соответствует нормам, которым должен отвечать сотрудник госкорпорации.

Роскосмос принёс извинения за слова своего сотрудника, сообщение об этом опубликовано на сайте госкорпорации.