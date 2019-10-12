ИА «Ореанда-Новости». В Орловской области суд рассмотрел дело в отношении начальника управления культуры и молодежной политики города Сергея Клушина, пишет «МК».



Сообщается, что его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики. В итоге чиновника оштрафовали на полторы тысячи рублей.



Дело в том, что Клушин вёл детский праздник в костюме, стилизованным под славянскую тематику. Он был одет в чёрную кофту, на рукаве которой был красный знак, похожий на тот, который использовали в нацисткой Германии. Сам чиновник заявил, что считает этот знак славянским символом.