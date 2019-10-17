ИА «Ореанда-Новости». Мособлдума одобрила закон, который разрешит региональным чиновникам работать удалённо, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Московская область стала первым регионом в России, который принял такой закон. При этом новые правила не будут распространяться на тех, кто работает с гражданами или должен принимать участие в общих совещаниях.



По предварительным подсчетам, разрешение получат около 400 человек - сотрудники областной администрации и Мособлдумы, замещающие ведущие, старшие и младшие должности. Например, сотрудники бухгалтерии. Такой способ работы сэкономит бюджетные деньги, так как области не будет оплачивать им дорогу.