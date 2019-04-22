ИА «Ореанда-Новости» Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего руководителя администрации проигравшего во втором туре выборов президента Петра Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова и Валерию Гонтареву, которая ранее возглавляла Национальный банк Украины. Помимо них вызваны бывший министр экологии Николай Злочевский и совладелец инвестиционной компании ICU Константин Стеценко.

Все они будут допрошены в связи с делом украинского предпринимателя Сергея Курченко, которому принадлежат ГК ВЕТЭК, медиахолдинг UMH, компания «Газ Украины», «Брокбизнесбанк», «РеалБанк», а также харьковский футбольный клуб «Металлист» (Харьков). Бизнесмен обвиняется в присвоении имущества «Укргаздобычи», а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. Следователи также располагают сведениями о причастности Курченко к крупным хищениям с использованием подложных документов и финансовых махинаций, в чём содействовали приближенные бывшего президента Украины Виктора Януковича. Подозреваемыми по делу Курченко являются 98 человек, среди которых связанные с Петром Порошенко Борис Ложкин, Алексей Филатов, Валерия Гонтарева.