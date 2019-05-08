Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин. Таким способом чиновники будут проверять качество школьного питания.Всего чиновников распределят на 162 школы. В течение мая проверяющие будут приезжать в школы и обедать там на 69 рублей.Ранее в Госдуме предложили создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых.