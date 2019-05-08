08.05.2019, 20:05
Чиновников из Казани обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
ИА «Ореанда-Новости». Казанские сотрудники исполкома и депутаты гордумы в мае будут обедать в школьных столовых за 69 рублей в день, пишет URA.ru
Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин. Таким способом чиновники будут проверять качество школьного питания.
Всего чиновников распределят на 162 школы. В течение мая проверяющие будут приезжать в школы и обедать там на 69 рублей.
Ранее в Госдуме предложили создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых.
Такое распоряжение издал мэр Казани Ильсур Метшин. Таким способом чиновники будут проверять качество школьного питания.
Всего чиновников распределят на 162 школы. В течение мая проверяющие будут приезжать в школы и обедать там на 69 рублей.
Ранее в Госдуме предложили создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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