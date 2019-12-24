По мнению главы Министерства финансов Антона Силуанова, правительству необходимо рассмотреть вопрос о привлечении агрегаторов такси для большинства перевозок государственных служащих. Таким образом власти смогут оптимизировать государственные расходы на содержание служебных автомобилей. А чиновникам будут выдаваться компенсационные выплаты за услуги использования такси для государственных поездок.