24.12.2019, 17:34
Чиновников могут «пересадить» на такси
ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство рассматривает возможность отказа от выделения личных служебных машин для всех чиновников, сообщает издательство «РБК».
По мнению главы Министерства финансов Антона Силуанова, правительству необходимо рассмотреть вопрос о привлечении агрегаторов такси для большинства перевозок государственных служащих. Таким образом власти смогут оптимизировать государственные расходы на содержание служебных автомобилей. А чиновникам будут выдаваться компенсационные выплаты за услуги использования такси для государственных поездок.
Закрепление служебных автомобилей будет проводиться только за теми, кто занимает государственную должность ниже руководителя структурного подразделения.
По мнению главы Министерства финансов Антона Силуанова, правительству необходимо рассмотреть вопрос о привлечении агрегаторов такси для большинства перевозок государственных служащих. Таким образом власти смогут оптимизировать государственные расходы на содержание служебных автомобилей. А чиновникам будут выдаваться компенсационные выплаты за услуги использования такси для государственных поездок.
Закрепление служебных автомобилей будет проводиться только за теми, кто занимает государственную должность ниже руководителя структурного подразделения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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