ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство рассматривает возможность отказа от выделения личных служебных машин для всех чиновников, сообщает издательство «РБК».

По мнению главы Министерства финансов Антона Силуанова, правительству необходимо рассмотреть вопрос о привлечении агрегаторов такси для большинства перевозок государственных служащих. Таким образом власти смогут оптимизировать государственные расходы на содержание служебных автомобилей. А чиновникам будут выдаваться компенсационные выплаты за услуги использования такси для государственных поездок.

Закрепление служебных автомобилей будет проводиться только за теми, кто занимает государственную должность ниже руководителя структурного подразделения.