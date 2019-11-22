Сама Анна Лесонен является начальником управления культуры администрации Петрозаводска. Она прокомментировала свою публикацию в интернете, которую разместила в четверг, заявив, что поступила как нормальный человек.

Чиновница также отметила, что любит Петрозаводск и считает нужным убирать свой город, если он находится в загрязнённом состоянии. Она по-прежнему не видит в своей публикации ничего плохого, хотя её и пришлось удалить.

Ранее Лесонен написала на своей странице в Facebook пост, в котором пожаловалась на тех, кто не убирает свой мусор. Она назвала их мразями и заявила, что выкинуть что-то в специальную сетку не так уж сложно.

Публикация учинила скандал. Администрация города заявила, что не намерена больше поддерживать трудовые отношения с автором публикации, который употребляет в речи такие выражения