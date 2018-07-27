ИА «Ореанда-Новости». Сообщения СМИ о том, что вместе с мячом чемпионата мира по футболу, Владимир Путин подарил американскому президенту Дональду Трампу «передатчик», высмеял российский сенатор Алексей Пушков. Со слов Пушкова, в мяче действительно был чип, но не тот, о котором надеялся американский сенатор Грэм, а от производителя – фирмы Adidas. Причём со слов Пушкова, сообщение о том, что чип есть в мяче, написано на самом мяче.



Напомним, после саммита американского и российского президентов в Хельсинки американский сенатор Линдси Грэм призвал службы безопасности тщательно и подробно изучить подарок Путина, потребовав не допустить, чтобы мяч чемпионата попал в здание Белого дома.

– Нашли чип, да не тот, на который надеялся сенатор Грэм, а невинный чип от производителя — фирмы «Адидас», — такое сообщение написал Алексей Пушков в своём аккаунте Twitter.

При этом Пушков отметил, что чип от производителя вовсе не является чем-то запрещённым, а на поверхности самого мяча есть предупреждение, что чип вшит в мяч. По мнению Пушкова, получилось «много шума из ничего», что сыграло не на руку американским противникам России.

Информагентство Bloomberg и ранее обращало внимание, что на мяче чемпионата мира по футболу имеется маркировка, которая гласит о наличии вшитого рекламного чипа Adidas, необходимого для беспроводной передачи данных. То есть обладатель такого мяча может получить доступ к контенту, посвящённому Чемпионату мира по футболу 2018 года. Устройство есть в многих похожих продуктах марки Adidas, а беспроводной чип вовсе не является шпионским «жучком». При этом на сайте компании обращают внимание, что «перепрошить» закодированный чип невозможно.

Ранее Александр Власов, эксперт в области безопасности, прокомментировал сообщения СМИ о «передатчике» в мяче. Он отметил, что в будущем почти каждое изделие станет снабжаться каким-либо передающим устройством. Он также не исключил, что хакеры могут взломать такой чип, как и любое другое электронное устройство. Но это вовсе не значит, что в том сувенирном мяче, который подарили Трампу, обязательно должно быть шпионское устройство. Он также заявил, что «шизофрению» и «шизофренические подозрения» американских СМИ поддерживать не стоит.





