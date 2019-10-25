Напомним, что выборы народных избранников в российскую Государственную Думу состоятся в 2021 году.

По информации, предоставленной экспертами Фонда Института социально-экономических и политических исследований, территории Дальнего Востока относят к так называемым «устойчиво протестным» по отношению к кандидатам от политической фракции «Единая Россия». К таким территориям принадлежат Приморский и Хабаровский края, Амурская область и Республики Бурятия и Саха (Якутия). В этих регионах лидирующая политическая фракция испытывает особенные трудности. В этих регионах численность одномандатных округов к 2021 году могут повысить с пятнадцати до двадцати.

По мнению экспертов, переформатирование политической системы на Дальнем Востоке может привести к тому, что избирательный процесс здесь станет более конкурентным. Это приведёт, в результате, к выравниванию шансов на победу в выборах сразу у нескольких оппозиционно настроенных партий. Однако, «Единая Россия» может добрать своих сторонников в других российских регионах.

Напомним, что вопрос обсуждения потенциального роста одномандатных парламентариев до семидесяти пяти процентов будет обговорён на ближайшем съезде партии «Единая Россия», который запланирован на 23 ноября. Стоит отметить, что противников такого варианта модернизации политического процесса становится всё больше – многие депутаты решили оставить пропорции в действующем виде.