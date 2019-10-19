ИА «Ореанда-Новости». Количество погибших в результате прорыва дамбы выросло до 12 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Положение тринадцати человек по-прежнему остаётся неизвестным. Известно, что ещё девятнадцать числятся пострадавшими.

19 октября прорвало дамбу на реке Сейба, которая находится в Красноярском крае. Дамба располагается в районе посёлка Щетинкино. К работе над ликвидацией, спасением и другими мероприятиями привлечено почти 300 человек и полсотни единиц техники. Авиация проводит поисковые операции.

Сообщается, что затоплено два общежития, в которых предположительно находились примерно восемьдесят человек.

В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело в связи с предполагаемыми нарушениями правил безопасности при проведении работ. Началась проверка.

Горячая линия работает в Главном управлении МЧС РФ по Красноярскому краю – 8 (391) 275-16-41. Спасатели просят сообщать о любой информации, которая может помочь, а также обращаться в чрезвычайной ситуации. Кроме этого, в МЧС предупреждают об осторожности и напоминают о необходимости следить за обновлением информации.