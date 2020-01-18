18.01.2020, 17:33
Число отравившихся водой в Кизляре выросло до 133 человек
ИА «Ореанда-Новости». В больницу дагестанского Кизляра поступило уже 133 человека, которые отравились питьевой водой, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что среди отравившихся есть 70 детей. Ситуация с острой кишечной инфекцией взята на контроль, среди прочего проводится вакцинация.
По факту массовых отравлений возбуждено уголовное дело. По предварительный данным, люди могли отравиться из-за загрязнения питьевой воды, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным магистралям. Сейчас жителям города советуют пить только воду в бутылках.
Сообщается, что среди отравившихся есть 70 детей. Ситуация с острой кишечной инфекцией взята на контроль, среди прочего проводится вакцинация.
По факту массовых отравлений возбуждено уголовное дело. По предварительный данным, люди могли отравиться из-за загрязнения питьевой воды, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным магистралям. Сейчас жителям города советуют пить только воду в бутылках.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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