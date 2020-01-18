Сообщается, что среди отравившихся есть 70 детей. Ситуация с острой кишечной инфекцией взята на контроль, среди прочего проводится вакцинация.По факту массовых отравлений возбуждено уголовное дело. По предварительный данным, люди могли отравиться из-за загрязнения питьевой воды, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным магистралям. Сейчас жителям города советуют пить только воду в бутылках.