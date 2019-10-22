ИА «Ореанда-Новости». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя СК.

Количество пропавших без вести сократилось на два человека. Специалистами были обнаружены их тела.

На данный момент погибшими числятся 17 человек. Об этом заявила Светлана Петренко. Пропавшими без вести остаются трое.

14 из 17 погибших уже были опознаны родственниками. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей в качестве компенсаций.

Ранее начальник участка признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами. Также он принимал участие в спасательных работах.

Кроме того, был найден закрытый металлический сейф. Находка обнаружилась после осушения одной из заводей. Внутри сейфа нашли несколько колб с неповреждёнными пломбами, а также пакеты с концентратом для вторичной переработки. СК изъяли найденные материалы и приобщили к следствию.