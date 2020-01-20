Накануне появилась информация о том, что четыре человека погибли вследствие того, что прорвалась в отеле Перми труба с горячей водой.По информации от Оксаны Мелеховой, работающей на должности министра здравоохранения региона, трубу прорвало в отеле, расположенном по адресу улица Советской Армии, дом 21.После происшествия губернатором Максимом Решентиковым было дано поручение министерствам здравоохранения и соцразвития об оказании всей необходимой помощи тем, кто пострадал, и семьях погибших.