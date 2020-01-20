20.01.2020, 07:57
Число погибших вследствие прорыва трубы в Перми выросло до пяти человек
ИА «Ореанда-Новости». Число погибших вследствие прорыва трубы, случившегося в отеле в Перми, выросло до пяти. Троих человек отправили на госпитализацию. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Накануне появилась информация о том, что четыре человека погибли вследствие того, что прорвалась в отеле Перми труба с горячей водой.
По информации от Оксаны Мелеховой, работающей на должности министра здравоохранения региона, трубу прорвало в отеле, расположенном по адресу улица Советской Армии, дом 21.
После происшествия губернатором Максимом Решентиковым было дано поручение министерствам здравоохранения и соцразвития об оказании всей необходимой помощи тем, кто пострадал, и семьях погибших.
Накануне появилась информация о том, что четыре человека погибли вследствие того, что прорвалась в отеле Перми труба с горячей водой.
По информации от Оксаны Мелеховой, работающей на должности министра здравоохранения региона, трубу прорвало в отеле, расположенном по адресу улица Советской Армии, дом 21.
После происшествия губернатором Максимом Решентиковым было дано поручение министерствам здравоохранения и соцразвития об оказании всей необходимой помощи тем, кто пострадал, и семьях погибших.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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