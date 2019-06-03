ИА «Ореанда-Новости» Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По состоянию к утру 3 июня число пострадавших возросло до 116 человек, в том числе пострадал один ребёнок. Кроме того, в больницах находятся 17 человек, состояние одного из пострадавших тяжёлое.

Ранее местные власти сообщали, что в результате серии взрывов повреждения получили 70 детских садов и 31 школа. В зданиях выбиты стёкла.