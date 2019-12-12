ИА «Ореанда-Новости». Количество пострадавших от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске возросло до 12 человек, пишет RT.



Сейчас идёт поиск ещё трёх пропавших на крейсере.



Отмечается, что состояние одного пострадавшего врачи оценивают как крайне тяжёлое. Большинство пострадавших отравились продуктами горения.



Причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата, которая упала в трюм с остатками мазута.