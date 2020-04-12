ИА «Ореанда-Новости». В России количество заразившихся увеличилось до 15 770 человек. За последние сутки в стране зафиксировали 2 186 случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Заражённые обнаружены в 82 регионах страны. Число заболевших выросло на 16,1% уточнили в штабе.

За прошедшие сутки выздоровели и выписались из больницы 246 человек. Число выздоровевших за весь период на данный момент составляет 1 291. За сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерло 130 человек.