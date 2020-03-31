ИА «Ореанда-Новости». В России число случаев заражения коронавирусом достигло 2 337. За сутки было выявлено 500 новых случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением нового коронавируса.

Сообщается, что на данный момент заболевшие выявлены в 73 из 85 регионов России.

На сегодняшний день известно о 17 летальных случаев. За весь период пандемии в России было выписано 121 человек, за последние сутки – 55 человек.

В России вводятся режимы обязательной изоляции. Ранее такие ограничения действовали только в Москве, однако для предотвращения дальнейшего распространения вируса регионы также принимают строгие меры. На данный момент около 30 субъектов России ввели режим самоизоляции.