ИА «Ореанда-Новости» Агентство РБК со ссылкой на данные Минфина и Центрального банка сообщило, что чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций, связанных с переходом Крыма под юрисдикцию Москвы, и падения цен на нефть в 2014 году.

По состоянию на 1 августа совокупный объём задолженностей федерального правительства, регионов и муниципалитетов с учётом государственных гарантий по кредитам предприятий, составлял 16,2 триллиона рублей. Ликвидные активы государства федеральных властей, регионов и внебюджетных государственных фондов составляли 17,6 триллиона рублей.

Это стало возможным из-за накопления рекордных резервов. По мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, «то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники». С другой стороны, применение такого жёсткого подхода обусловливает дефицит фискальных стимулов для развития экономики.