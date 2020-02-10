10.02.2020, 11:15
Член Госдумы указал на возможность изменения нормы о роспуске Государственной думы
ИА «Ореанда-Новости». Член Госдумы Павел Крашенников указал на возможность изменения нормы о роспуске Государственной думы.
В настоящее время в Конституции РФ указано, что если Государственная дума 3 раза не утверждает кандидатуру председателя правительства, то президент обязан распустить всех членов госоргана. В новой редакции данный пункт может быть отменён. Это означает, что роспуск Госдумы будет полностью зависеть от выбора российского лидера.
Стоит отметить, что 23 января Государственная дума единогласно приняла законопроект Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении.
В настоящее время в Конституции РФ указано, что если Государственная дума 3 раза не утверждает кандидатуру председателя правительства, то президент обязан распустить всех членов госоргана. В новой редакции данный пункт может быть отменён. Это означает, что роспуск Госдумы будет полностью зависеть от выбора российского лидера.
Стоит отметить, что 23 января Государственная дума единогласно приняла законопроект Владимира Путина о поправках к Конституции в первом чтении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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