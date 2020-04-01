, заявлено на портала СПЧ.НаканунеПо словам Бабушкина,Бабушкин заявил, что Проценко заболел коронавирусом, потому что действовал самоотверженно в обстоятельствах форс-мажора. Он сказал, что в настоящий момент сотни известных ему людей молятся за выздоровление Проценко.