01.04.2020, 13:10
Член СПЧ выступил с предложением о присвоении Денису Проценко звания героя России
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Бабушкин, являющийся членом Совета при президенте России по правам человека, выступил с предложением о присвоении звания героя России Денису Проценко, работающему главным врачом лечебного учреждения в Коммунарке, заявлено на портала СПЧ.
Накануне Проценко проинформировал о том, что заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо.
По словам Бабушкина, Проценко известен как подвижник медицины, неравнодушный человек и прекрасный специалист. Также он назвал врача самоотверженным организатором здравоохранения.
Бабушкин заявил, что Проценко заболел коронавирусом, потому что действовал самоотверженно в обстоятельствах форс-мажора. Он сказал, что в настоящий момент сотни известных ему людей молятся за выздоровление Проценко.
Накануне Проценко проинформировал о том, что заболел коронавирусом, но чувствует себя хорошо.
По словам Бабушкина, Проценко известен как подвижник медицины, неравнодушный человек и прекрасный специалист. Также он назвал врача самоотверженным организатором здравоохранения.
Бабушкин заявил, что Проценко заболел коронавирусом, потому что действовал самоотверженно в обстоятельствах форс-мажора. Он сказал, что в настоящий момент сотни известных ему людей молятся за выздоровление Проценко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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