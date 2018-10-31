31.10.2018, 11:52
ЧП у здания ФСБ в Архангельске: один человек погиб
ИА «Ореанда-Новости» Как стало известно, сегодня около 9 утра рядом с центральным входов в здание УФСБ Архангельской области прогремел взрыв.
По словам очевидцев, у подъезда управления раздался громкий хлопок. Предположительно, взрыв произошел внутри здания, у рамки металлодетектора. Известно, что пострадало несколько человек, один из них скончался, еще двое получили ранения. Им уже оказывается медицинская помощь.
"— Погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ, — заявила пресс-секретарь архангельского управления ФСБ Елизавета Семушина. — Обстоятельства пока устанавливаются, поэтому комментарии по остальным пострадавших и их причастности к структурам ФСБ, пока не даются."
Здание УФСБ расположено в самом центре Архангельска - на Троицком проспекте. Район уже оцеплен полицией, сотрудники ГИБДД перекрыли Троицкий проспект от ул. Воскресенской до ул. Поморской. На месте работают служба скорой помощи и, как сообщает местный портал region29.ru, кинологи. Журналистов не пускают близко к месту происшествия, однако ситуацию уже прокомментировал глава региона Игорь Орлов: "— Определяется тип взрывного устройства, мы также оцениваем причины и следствия этого трагического случая. Предприняты меры, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений Архангельской области. Вся система реагирования сработала оперативно. В течение ближайшего времени мы определим эти угрозы и примем все необходимые решения".
Уже создан оперативный штаб Национального антитеррористического комитета, квартал, где расположено здание УФСБ, оцеплен. Сотрудники, находившиеся в здании эвакуированы.
Несмотря на то, что официальных версий происшествия пока нет и не установлен тип взрывного устройства, некоторые СМИ заявили о том, что в их распоряжении оказалось фото человека, который может причастен к происшествию. Издание "Известия" сообщает, ссылаясь на информированный источник, что мощность бомбы составила меньше 100 гр в тротиловом эквиваленте. Также отмечается, что использовался ручной механизм подрыва.
По словам очевидцев, у подъезда управления раздался громкий хлопок. Предположительно, взрыв произошел внутри здания, у рамки металлодетектора. Известно, что пострадало несколько человек, один из них скончался, еще двое получили ранения. Им уже оказывается медицинская помощь.
"— Погиб один человек, который не является сотрудником ФСБ, — заявила пресс-секретарь архангельского управления ФСБ Елизавета Семушина. — Обстоятельства пока устанавливаются, поэтому комментарии по остальным пострадавших и их причастности к структурам ФСБ, пока не даются."
Здание УФСБ расположено в самом центре Архангельска - на Троицком проспекте. Район уже оцеплен полицией, сотрудники ГИБДД перекрыли Троицкий проспект от ул. Воскресенской до ул. Поморской. На месте работают служба скорой помощи и, как сообщает местный портал region29.ru, кинологи. Журналистов не пускают близко к месту происшествия, однако ситуацию уже прокомментировал глава региона Игорь Орлов: "— Определяется тип взрывного устройства, мы также оцениваем причины и следствия этого трагического случая. Предприняты меры, чтобы усилить систему безопасности всех общественных и государственных учреждений Архангельской области. Вся система реагирования сработала оперативно. В течение ближайшего времени мы определим эти угрозы и примем все необходимые решения".
Уже создан оперативный штаб Национального антитеррористического комитета, квартал, где расположено здание УФСБ, оцеплен. Сотрудники, находившиеся в здании эвакуированы.
Несмотря на то, что официальных версий происшествия пока нет и не установлен тип взрывного устройства, некоторые СМИ заявили о том, что в их распоряжении оказалось фото человека, который может причастен к происшествию. Издание "Известия" сообщает, ссылаясь на информированный источник, что мощность бомбы составила меньше 100 гр в тротиловом эквиваленте. Также отмечается, что использовался ручной механизм подрыва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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