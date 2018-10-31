По словам очевидцев, у подъезда управления раздался громкий хлопок. Предположительно, взрыв произошел внутри здания, у рамки металлодетектора. Известно, что пострадало несколько человек, один из них скончался, еще двое получили ранения. Им уже оказывается медицинская помощь.Здание УФСБ расположено в самом центре Архангельска - на Троицком проспекте. Район уже оцеплен полицией, сотрудники ГИБДД перекрыли Троицкий проспект от ул. Воскресенской до ул. Поморской. На месте работают служба скорой помощи и, как сообщает местный портал region29.ru, кинологи. Журналистов не пускают близко к месту происшествия, однакоУже создан оперативный штаб Национального антитеррористического комитета, квартал, где расположено здание УФСБ, оцеплен. Сотрудники, находившиеся в здании эвакуированы.Несмотря на то, что официальных версий происшествия пока нет и не установлен тип взрывного устройства, некоторые СМИ заявили о том, что в их распоряжении оказалось фото человека, который может причастен к происшествию.