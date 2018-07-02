



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Первые сообщения о ЧП стали поступать от очевидцев произошедшего через приложение Instagram. В 11:30 по московскому времени над городом разразилась гроза с проливным дождём, хотя сообщений от синоптиков о приближающейся непогоде не поступало. Метеослужба говорила о порывах ветра до 12 метров в секунду и небольшом дожде.

Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Иркутска «Сильвер Молл», расположенный по улице Сергеева, не смог устоять перед непогодой. Под действием мощного ливня обрушился гипсокартонный потолок первого этажа. В результате происшествия никто не пострадал. Жители Иркутска в социальных сетях отмечают, что «Сильвер Молл» затапливает уже не первый раз. Сейчас на месте аварии установлено ограждение из предупредительной ленты. ТРЦ продолжил свою работу, но не в полном объёме – для посетителей открыто всего несколько павильонов.





Ливень и град не только стали причиной инцидента в торгово-развлекательном центре, но и оставили несколько домов города без электричества. Центральные улицы Иркутска и площадь были затоплены обильными осадками, что послужило образованию крупной автомобильной пробки, оценённой сервисом «Яндекс-пробки» в 9 баллов. Средняя скорость движения автомобилей по улицам Дзержинского, Маркса и бульвар Гагарина составила от 3 до 5 километров в час. Видеоролики и фотографии о происшествии в Иркутске продолжают наводнять сеть. Также пользователи делятся фотографиями последствий непогоды, сделанными в городе.





Теперь синоптики Иркутска прогнозируют мощные ливни на 3 июля. Также ухудшение погоды ожидается 10 июля – ливневый дождь и град пройдёт в разных районах Иркутской области. В начале лета синоптики уже предупреждали жителей региона о неблагоприятных погодных условиях.





Непогода накрыла не только Иркутск, но другие регионы Дальнего Востока. Метеослужбы Восточной Сибири сообщают, что непогода продержится в первой половине этой недели, а потом ситуация улучшится. В частности, в Иркутской области дожди будут умеренными.





Отметим, что мощнейшие ливни прокатились этим не только по городам России, но и в Европе. Сегодня в Санкт-Петербурге ураган сбивал с ног жителей, оказавшихся в это время на улице.



В Европе летние ураганы и сильнейшими ливнями стали причиной гибели нескольких человек в Румынии.