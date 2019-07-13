ИА «Ореанда-Новости» Московский городской суд отменил вынесенное ранее решение о назначении штрафа Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков меньшего размера на «нескоростных» улицах Москвы.

Разногласия между Госавтоинспекцией и ЦОДД возникли в 2018 году. Причиной стало решение ЦОДД, организации, подконтрольной столичной администрации, об установке дорожных знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» уменьшенного размера (500 × 500 мм вместо 900 × 900 мм и 700 × 700 мм соответственно), а также экспериментального объединённого указателя «Парковка для инвалидов», который по правилам обозначается двумя знаками.

В суде постановили, что спорные нормы предварительного национального стандарта 2017 года, можно применять без согласования с ГИБДД при «условии обеспечения безопасности дорожного движения». Было установлено, что в расследуемом случае знаки меньшего размера были поставлены на улице, на которой установлено ограничение скорости 60 километров в час, и были должным образом освещены, а значит, указанное требование было соблюдено.