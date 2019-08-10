Кроме этой постройки в городское владение перешли и другие дома литераторов.

По информации, предоставленной заместителем главы Союза писателей города Санкт-Петербурга Сергеем Арно, историческое здание с настоящего момента принадлежит Союзу. Дача Анны Ахматовой и других литературных деятелей находится в настоящее время в процессе передачи в собственность Союзу писателей. Эту информацию подтвердили и сотрудники комитета имущественных отношений города Санкт-Петербурга.

Дальнейшая судьба дачи Анны Ахматовой предрешена. В Союзе писателей города заявили, что не станут менять статус постройки. Её по-прежнему будут использовать как место для загородной жизни литераторов. Кроме того, ещё в июне текущего года временно исполняющий обязанности губернатора города Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что данное здание в любом случае останется за городом. Власти города на Неве не допустят, чтобы дача известной поэтессы стала частной собственностью.

Анна Ахматова родилась в 1889 году. Она является русской поэтессой эпохи Серебряного века, работала переводчиком и литературоведом. Ахматову по праву признали одной из наиболее значимых фигур в отечественной литературе прошлого века. Ахматова была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. На дачу в Комарово Ахматова переехала в 1955 году, с её приездом это сразу стало местом притяжения многих литераторов и поэтов. В 2004 году здание было отреставрировано, спустя четыре года было зафиксировано ограбление дачи.