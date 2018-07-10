ИА «Ореанда-Новости». Правительство планирует в Подмосковье ужесточить ответственность за наличие на приусадебных участках борщевика. Предполагается, что если у собственника обнаружат борщевик на территории, он может заплатить штраф до одного миллиона рублей. Так правительство намерено наказывать россиян, которые отказываются вести борьбу с этим пагубным растением.

Документ, который будет предусматривать штраф за борщевик на огороде или территории садового участка планируют ввести уже до конца текущего года.

Законопроект установит обязанность каждого собственника земельного участка вести борьбу с борщевиком – осуществлять мероприятия, направленные на удаления этого растения.

Следить за этим будут специально созданные административные комиссии, организованные на базе органов местного самоуправления. Комиссия будет обладать полномочиями наложить на собственника земли штраф за непринятие мер по удалению или принятие неэффективных мер по удалению борщевика, который является опасным растением. Эту информацию подтвердил Андрей Разин, министр сельского хозяйства по Московской области.

Штрафы будут серьёзные. Для юридических лиц предусматривается санкция штрафом от 150 тысяч рублей до одного миллиона рублей, должностные лица заплатят при случае от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. Для физических лиц штраф будет в пределах трёх-пяти тысяч рублей.

При этом будущий законопроект определит, как именно россияне должны будут уничтожать ядовитый сорняк на своей земле, также будет пункт о том, какие именно полномочия получат специально созданные комиссии.

Правительство разработало программу, которая на несколько лет определит пути борьбы с борщевиком. Этот сорняк опасен для сельского хозяйства, ухудшает плодородие земли, а в некоторых случаях, ещё и ядовит при соприкосновении – вызывает ожоги вплоть до летального исхода.

На это дело в бюджет Московской области выделено около 300 миллионов рублей, эти деньги предусмотрены на борьбу в 2018 году.

