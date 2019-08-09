ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Главного управления МВД по Республике Дагестан сообщила, что в Махачкале несколько десятков человек вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле. «Митинга как такового не было, собралось около 30 человек. Сотрудники полиции объяснили им, что несанкционированные митинги не разрешены, и они разошлись», – сказано в сообщении.

Кадыров в интервью агентству «Чечня сегодня» сказал, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана и после этого в течение 20 лет каждое из чеченских сёл было сожжено несколько раз.

Глава администрации Махачкалы Салман Дадаев вступился за Шамиля. «Желаю нам всем хотя бы малую часть достоинства великого Имама», – написал он в одной из социальных сетей.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов также не согласился с действующим чеченским лидером. Спортсмен заявил, что иногда он испытывает чувство стыда, потому что осознаёт, «насколько… далёк от того, чтобы просто быть похожим на Имама Шамиля».