Голямрезом Тахани, представителем Ирана, заявлено на государственном телевидении, что мир, стабильная безопасность и дружба являются посланием данных учений.Представителем иранских вооруженных сил Абольфазлем Шекарчи сказано, что учения будут проходить в течение четырёх дней до 31 декабря.