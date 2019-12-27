27.12.2019, 09:33
Дан старт совместным военно-морским учениям РФ, КНР и Ирана
ИА «Ореанда-Новости». В Оманском заливе и в Индийском океане в пятницу начались совместные учения военно-морских сил РФ, Китая и Ирана.
Голямрезом Тахани, представителем Ирана, заявлено на государственном телевидении, что мир, стабильная безопасность и дружба являются посланием данных учений.
Иранским военным заявлено, что манёвры будут осуществляться на площади в семнадцать тысяч квадратных километров.
Учения "Пояс морской безопасности" проводятся для того, чтобы отработать способы борьбы с морским пиратством и терроризмом. Также они осуществляются для обеспечения региональной безопасности, заявляет иранский посол Казем Джалали.
Представителем иранских вооруженных сил Абольфазлем Шекарчи сказано, что учения будут проходить в течение четырёх дней до 31 декабря.
Голямрезом Тахани, представителем Ирана, заявлено на государственном телевидении, что мир, стабильная безопасность и дружба являются посланием данных учений.
Иранским военным заявлено, что манёвры будут осуществляться на площади в семнадцать тысяч квадратных километров.
Учения "Пояс морской безопасности" проводятся для того, чтобы отработать способы борьбы с морским пиратством и терроризмом. Также они осуществляются для обеспечения региональной безопасности, заявляет иранский посол Казем Джалали.
Представителем иранских вооруженных сил Абольфазлем Шекарчи сказано, что учения будут проходить в течение четырёх дней до 31 декабря.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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