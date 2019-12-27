ИА «Ореанда-Новости». В Оманском заливе и в Индийском океане в пятницу начались совместные учения военно-морских сил РФ, Китая и Ирана. 

Голямрезом Тахани, представителем Ирана, заявлено на государственном телевидении, что мир, стабильная безопасность и дружба являются посланием данных учений. 

Иранским военным заявлено, что манёвры будут осуществляться на площади в семнадцать тысяч квадратных километров. 

Учения "Пояс морской безопасности" проводятся для того, чтобы отработать способы борьбы с морским пиратством и терроризмом. Также они осуществляются для обеспечения региональной безопасности, заявляет иранский посол Казем Джалали. 

Представителем иранских вооруженных сил Абольфазлем Шекарчи сказано, что учения будут проходить в течение четырёх дней до 31 декабря.  