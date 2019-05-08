ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы России от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что около десяти истребителей МиГ-29, ранее принадлежавших Военно-воздушным силам Украины и оставшихся в Крыму в 2014 году, уже невозможно восстановить в качестве единиц военной авиации.

После присоединения Крыма к России в результате референдума в 2014 году на полуострове осталось несколько десятков украинских кораблей и около десяти самолётов МиГ-29. Всё это время российские военные лишь охраняли данную технику и следили за пожарной безопасностью. Техобслуживание и ремонт истребителей не производились.

В отношении МиГов Белик сказал, что они «напоминают не ястребов, а хромых уток». «…Их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать», – заключил политик. При этом он отметил, что детали для нужд российской военной авиации с неисправных машин взять не получится.