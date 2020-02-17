ИА «Ореанда-Новости». Спасатели, проверив отделение одного из столичных банков, заявили, что угрозы распространения радиации нет, пишет «Интерфакс».



В МЧС пояснили, что датчик в кредитном учреждении сработал из-за клиентки, которая принимает препараты для лечения щитовидной железы.



Ранее источник издания сообщил, что мужчина принёс в банк радиоактивные купюры. При сдаче их в кассу сработал радиоактивный датчик.