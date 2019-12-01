01.12.2019, 14:50
Дед Мороз и его якутский коллега зажгли первую в России новогоднюю ёлку
ИА «Ореанда-Новости» Повелитель зимы Чысхаан и Дед Мороз зажгли в ходе фестиваля "Зима начинается в Якутии" первую в России новогоднюю ёлку.
В воскресенье гости и жители Якутска - единственного на планете крупного города, расположенного в вечной мерзлоте, пришли на центральную городскую площадь, чтобы понаблюдать за тем, как будет зажжена главная ёлка Якутии.
Данная миссия возлагается каждый год на якутского повелителя зимы Чысхаана и на российского Деда Мороза. На мероприятие также прибыл руководитель региона Айсен Николаев.
Дед Мороз заявил на мероприятии о том, что теперь повезёт якутский мороз и белый пушистый снежок в села и города России. По его словам, после этого в стране наступит зима.
В воскресенье гости и жители Якутска - единственного на планете крупного города, расположенного в вечной мерзлоте, пришли на центральную городскую площадь, чтобы понаблюдать за тем, как будет зажжена главная ёлка Якутии.
Данная миссия возлагается каждый год на якутского повелителя зимы Чысхаана и на российского Деда Мороза. На мероприятие также прибыл руководитель региона Айсен Николаев.
Дед Мороз заявил на мероприятии о том, что теперь повезёт якутский мороз и белый пушистый снежок в села и города России. По его словам, после этого в стране наступит зима.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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