ИА «Ореанда-Новости». Благотворительный Дед Мороз из Устюга в четвёртый раз объедет Россию.

Путешествие главного российского символа Нового года началось с Красноярска. Об этом сообщают РИА Новости.

Путь Деда Мороза проходит через 28 городов России. В каждом из них он и его команда посещают различные семьи и социальные учреждения, дарят подарки и радость гражданам страны.

В субботу Дед Мороз прибыл в Красноярск. В этом городе он пробудет два дня, а затем отправится в Томск. Он уже успел встретиться с детьми и журналистами в пресс-службе Центрального городского стадиона. Далее по списку обязательных мест посещения общественная организация, клинический центр и несколько многодетных семей, и семей, где есть инвалиды.

За три прошлых путешествия, команда Деда Мороза проехала больше 40 тысяч километров. Они посетили несколько сотен социальных учреждений и семей.