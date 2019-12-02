На посвященной подготовке к новому году конференции Дед Мороз заявил, что необходимо оставить все горести и печали, чтобы наступающий год встретить с чистой душой и всё с нового листа начать. Также он сказал о том, что необходимо в этом году сделать все, что только возможно.Когда Дед Мороза спросили о том, нужно ли продлевать или сокращать новогодние праздники, он ответил, что это от каждого жителя России зависит, отметив при этом, что вкусы у всех разные. Кроме того, Дед Мороз признался, что на работу он не ходит и что Новый год у него круглый год.