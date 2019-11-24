В воскресенье Дед Мороз прибыл в город Челябинск.Дед Мороз, заявил, что до этого он уже успел посетить семь городов. Он рассказал, что после Челябинска намерен приехать в Пермь. По словам Деда Мороза, он уже преодолел 40 тысяч километров, побывал в 260 учреждениях и раздал 325 тонн подарков.В Челябинске Дед Мороз отправится в "Гнездышко" - центр, в котором живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Также он в Челябинске встретится с несколькими многодетными семьями.