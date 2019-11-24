24.11.2019, 13:17
Дедом Морозом в 2019 году было подарено более 300 тонн подарков
ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье всероссийским Дедом Морозом было заявлено о том, что в 2019 году он детям подарил около 320 тонн подарков на Новый год.
В воскресенье Дед Мороз прибыл в город Челябинск.
Дед Мороз, заявил, что до этого он уже успел посетить семь городов. Он рассказал, что после Челябинска намерен приехать в Пермь. По словам Деда Мороза, он уже преодолел 40 тысяч километров, побывал в 260 учреждениях и раздал 325 тонн подарков.
В Челябинске Дед Мороз отправится в "Гнездышко" - центр, в котором живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Также он в Челябинске встретится с несколькими многодетными семьями.
В воскресенье Дед Мороз прибыл в город Челябинск.
Дед Мороз, заявил, что до этого он уже успел посетить семь городов. Он рассказал, что после Челябинска намерен приехать в Пермь. По словам Деда Мороза, он уже преодолел 40 тысяч километров, побывал в 260 учреждениях и раздал 325 тонн подарков.
В Челябинске Дед Мороз отправится в "Гнездышко" - центр, в котором живут дети, оставшиеся без попечения родителей. Также он в Челябинске встретится с несколькими многодетными семьями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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